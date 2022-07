Nessun Iframes

MIASINO- 12-07-2022-- Saranno oltre cento i musicisti impegnati venerdì 22 luglio per l’avvio della quinta edizione del Villa Nigra Opera Festival. Saranno diretti dal maestro Andrea Cappelleri nell’esecuzione della Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 per Soli Coro e Orchestra di Ludwig van Beethoven nella splendida cornice sotto le stelle di Villa Nigra, Miasino.

A eseguire la sinfonia sarà l’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia di Novara, del Coro dell’Opera di Parma e dei solisti Linda Campanella, Mariangela Marini, Danilo Formaggia e Federico Sacchi.

Villa Nigra Opera Festival è una manifestazione musicale nata nel 2017 da un’idea del Maestro Andrea Cappelleri, direttore d’orchestra di origine umbra e miasinese d’adozione, con l’obiettivo di colmare una esigenza artistica nel nostro territorio.

La Nona Sinfonia è un monumento della musica di ogni tempo. Apparve subito come un capolavoro rivoluzionario, non solo per la presenza delle voci e del coro, ma perché metteva in crisi il concetto stesso di "Sinfonia". Oltre che una sintesi di tutto ciò che era stato fino ad allora sperimentato e acquisito nel genere sinfonico, dalla forma-sonata al Lied, dalle Variazioni allo stile fugato, la Nona è anche una grandiosa architettura sonora nella quale Beethoven fa convivere altri generi musicali: lo stile operistico, la musica militare, gli esotismi «alla turca», la scrittura polifonica tipica della musica sacra. Elementi eterogenei che compongono un organismo unitario, ricco di invenzioni timbriche e di finezze ritmiche e metriche e caratterizzato da continui impulsi dinamici che imprimono un'energia inesauribile al concatenamento delle figure musicali.

Presenza fissa dalla prima edizione e partner della manifestazione è l’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia di Novara, prestigiosa realtà musicale la cui presenza assidua in importanti Stagioni Concertistiche e la collaborazione con direttori e solisti di grande valore artistico ne confermano l’importanza nel panorama nazionale e internazionale.

Il maestro Cappelleri porta sul palco anche il Coro dell’Opera di Parma, prestigiosa e storica realtà attiva nei principali teatri italiani, in numerosi festival ed anche nei programmi della RAI. Una curiosità? Nel 2015 il Coro dell'Opera di Parma viene chiamato da Giovanni Allevi ad incidere il brano "O generosa" che, da settembre (a tuttora), diverrà l'Inno ufficiale del campionato italiano di calcio.

Sono infine quattro le voci soliste che si confronteranno con il celeberrimo brano di Beethoven. Linda Campanella, soprano, è considerata una delle voci più versatili del panorama lirico internazionale, Mariangela Marini, mezzosoprano, vincitrice di numerosi concorsi internazionali, Danilo Formaggia, tenore, dopo il debutto nel 1996, ha iniziato una brillante carriera internazionale che lo ha visto esibirsi nei principali teatri italiani ed esteri, Federico Sacchi, basso, di Arona, debutta a soli 23 anni come Don Quichotte nell’opera omonima di Massenet e nella sua discografia comprende la prima mondiale dell’opera “La scuola dei gelosi” di Salieri e due premi della critica.

Ingresso Euro 30,00, prevendita on line su ciaotickets.com, nei punti vendita autorizzati e presso l’Info Point di Villa Nigra dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.Questo il link che atterra direttamente sull’evento: https://www.ciaotickets.com/biglietti/ix-sinfonia-op125-corale-di-ludwig-van-beethoven.

Informazioni ed aggiornamenti sulle pagine social.