Nessun Iframes

OMEGNA - 13-07-2022 -- I danni provocati dalle fiamme al magazzino della Caritas di Omegna sono ingenti e sicuramente supereranno le migliaia di euro. Sviluppatosi nel tardo pomeriggio di ieri, dopo le 17, il rogo sarebbe stato generato da un corto circuito. Nella ex chiesa delle Orsoline, in piazza Mammeli, sono stoccati gli aiuti che la Caritas e la San Vincenzo conferiscono agli assistiti (57 ucraini, 540 italiani), messo in salvo il cibo fresco, c'è da capire quanto si potrà recuperare tra scatolame e prodotti per l'igiene. Oggi la conta esatta dei danni. Le foamme,s sviluppatesi dall'ingresso, dopo aver danneggiato i mobili dell'ingresso hanno proseguito il loro cammino verso il deposito.