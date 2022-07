Nessun Iframes

ARMENO - 13-07-2022 -- “La volontà del comitato della mostra, supportata dall’amministrazione comunale, è quella di rilanciare il settore della zootecnia a livello qualitativo ed imprenditoriale. Sarà una manifestazione rinnovata nella sede, nell’organizzazione e nell’esposizione per dare lustro agli allevatori che con la quotidianità del loro lavoro concorrono a pulire e a rendere accogliente il nostro territorio…”

Sono queste le parole con le quali il sindaco di Armeno Mara Maria Lavarini annuncia il ritorno in questo 2022 della Fiera Zootecnica, storica manifestazione che da sempre è espressione vera e sincera delle tradizioni e della cultura del territorio.



L’appuntamento è per il 9 ottobre: dalle ore 9 alle ore 14 si svolgerà la 21° Mostra Zootecnica del Mottarone Razza Pezzata Rossa, la 3° Mostra Provinciale della Pezzata Rossa e la 64° Mostra della Razza Bruna Alpina e come tradizione oltre alla sfilata dei capi bovini e alla valutazione della giuria, ci saranno bancarelle, attrazioni per i bambini, non mancherà il raduno di trattori d'epoca e moderni e ci sarà anche un menù ad hoc per chi desiderasse usufruirne.

Gli organizzatori invitano sin da ora gli ambulanti e i produttori agricoli che intendono partecipare alla manifestazione a chiamare i numeri 333.2799978 - 348.3309277 o a scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

r.a.

Foto: edizione 2019