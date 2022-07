ORTA SAN GIULIO - 14-07-2022 -- Nella giornata di martedì, 12 luglio, Arpa Piemonte ha effettuato un sopralluogo ad Orta in seguito ad una segnalazione del Comune, per la presenza di striature di colore giallastre sulle acque del lago nella zona di piazza Motta. Il sopralluogo è stato effettuato per verificare la causa del fenomeno.

Dall’analisi macroscopica, si è dedotto che le striature di colore giallo scuro non sono dovute alla presenza di Cianobatteri, potenziali produttori di tossine, ma ad alghe appartenenti alla classe delle Chrysophyta - Xanthophyceae (alghe gialle).

Foto: Arpa Piemonte