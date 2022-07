Nessun Iframes

OMEGNA - 14-07-2022 -- Dopo le fiamme, il trasferimento dei generi alimentari presso il salone dell'Oratorio. È stato un corto circuito a provocare l’incendio che nel tardo pomeriggio di martedì 12 luglio si è sviluppato, provocando ingenti danni alla struttura, nella sede della Caritas/San Vincenzo di Omegna.



Anche in questa occasione Omegna ha risposto, come è solita fare, con generosità e rapidità e da subito tante persone si sono messe a disposizione per dare una mano: “Ieri abbiamo provveduto a spostare i generi alimentari risparmiati dalle fiamme e dal calore presso la sala don Andrea Beltrami dell'Oratorio Sacro Cuore (accesso via De Amicis) -dichiara Filippo Ardizzi, direttore di Casa Mantegazza-. Abbiamo ricevuto molto sostegno da Comune di Omegna, Protezione Civile, Alpini, Associazioni e privati cittadini e anche questa volta Omegna ha risposto con prontezza. Gli alimenti andati persi sono principalmente latte a lunga conservazione, pasta, zucchero e pannolini. Stiamo ricevendo manifestazioni di solidarietà e donazioni e chi vuole aiutarci può consegnare i prodotti presso la sala don Andrea Beltrami dell'Oratorio Sacro Cuore il martedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17".

r.a.