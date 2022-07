Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO - 15-07-2022 -- Con l’intervento di due squadre di Vigili del Fuoco di Borgomanero e Romagnano Sesia sono state rimosse a Legro -piccola frazione di Orta San Giulio famosa per i suoi muri dipinti- le porzioni pericolanti dell’alta installazione firmata da Barbara Biscuola e realizzata con un collage di arte povera utilizzando legno, pietra, ferro e beola sulla canna fumaria di un locale in piazza della stazione.



L’intervento di rimozione è durato circa tre ore ed è avvenuto nella giornata di giovedì 14 luglio a seguito di un sopralluogo effettuato il giorno precedente da Fabrizio Morea -presidente dell’Accademia delle Arti e del Muro Dipinto- che, verificata la situazione di instabilità, ha deciso di agire celermente con un intervento d’urgenza volto a rimuovere il manufatto scongiurando così il pericolo di crollo.



Il murale rappresentava l’omaggio dell’Accademia delle Arti a “Un difetto di famiglia” : film televisivo girato a Pesaro con diverse scene girate anche a Stresa e Orta San Giulio andato in onda in prima tv nel 2002, diretto da Alberto Simone con protagonisti Lino Banfi e Nino Manfredi e la colonna sonora composta, strumentata e diretta dal maestro Ennio Morricone.



“Ora l’opera appare nuda e si deciderà nei prossimi giorni come affrontare il costo del rifacimento dopo il distacco del materiale instabile composto da un collage di legno e ferro -commenta Fabrizio Morea-; probabilmente opteremo per una soluzione di fissaggio attraverso stampa in alta definizione della pellicola fotografica che presenterà il dipinto come era stato concepito. Tutto dipende, comunque, dall’aiuto che enti pubblici o privati ci concederanno”.

