OMEGNA - 15-07-2022 -- L’edizione 2022 di "Marta fiore di Maggio!", l'evento dedicato a Marta Giroldini ideato e realizzato dal centro di formazione artistica Arcademia in collaborazione con la famiglia Giroldini, era finalizzato ad organizzare un viaggio della solidarietà in Ucraina.



Marta sicuramente non sarebbe rimasta indifferente di fronte al dramma della guerra, lei certamente avrebbe voluto aiutare le tante persone che stanno subendo le sofferenze di questo conflitto ed ecco che proprio ispirati dal buon cuore di Marta e dalla sua purezza d’animo i familiari e gli amici, in particolare quelli di Arcademia, hanno deciso destinare l’intero ricavato di “Marta fiore di Maggio!, la serata spettacolo svoltasi il 13 maggio al Teatro Sociale di Omegna, per organizzare una spedizione solidale.



Il momento tanto atteso è arrivato e proprio nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 luglio, partirà da Omegna il “viaggio di Marta”: il camion raggiungerà Leopoli e da lì il carico partirà poi alla volta di Dnipro dove gli organizzatori hanno un "aggancio" diretto e fidato che si occuperà della distribuzione dei beni nelle aree più in difficoltà.



In questi mesi sono stati raccolti generi alimentari, medicinali e vari prodotti sanitari grazie alla collaborazione di molte realtà e privati cittadini che si sono uniti, quasi a diventare una grande famiglia, per sostenere attivamente con una meravigliosa generosità questo importante progetto nel nome di Marta Giroldini.

Nella foto Augusto Quaretta di Arcademia fra Roberta e Luciano i genitori di Marta.

r.a.