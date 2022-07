Nessun Iframes

OMEGNA – 15-07-2022 -- Un folto pubblico, attento e partecipe, lunedì sera ha gremito il Forum per la presentazione dell’ultimo libro di Mario Giordano. Giordano, volto noto di Mediaset, conduttore del programma Fuori dal coro, è autore di diversi libri volti a smascherare sanguisughe, pescecani, vampiri e sciacalli e che ora si dedica, divertendosi assai, a sbugiardare i “tromboni”. E proprio “Tromboni. Tutte le bugie di chi ha la verità in tasca” è il titolo della sua ultima fatica editoriale, pubblicata da Rizzoli. Nel corso della serata Giordano, affiancato da Luigi Songa - presidente dell’associazione VCO Tricolore, organizzatore dell’evento - e da Federica Pozzi, ha levato il suo j’accuse nei confronti dei “tromboni”, con quella sua caratteristica voci che molti paladini del pensiero unico vorrebbero tacitare. Ma chi sono i tromboni? «Quelli che vi spiegano come salvare il Paese mentre lo fanno andare a rotoli, ha tuonato Giordano. Che vi parlano di energia verde e fanno affari sporchi con l’energia pulita; quelli che vi spiegano come salvare la democrazia mentre la stanno affossando; gli industriali che si prendono gioco dei dipendenti. E poi ancora chi si intasca i soldi destinati ai poveri per pagarsi gioielli, cene di lusso e vacanze nei migliori resort. E tanti altri ancora. Bisogna quindi alzare il velo sulle ipocrisie e rivelare gli errori e gli strafalcioni dei falsi maestri. Sì, perché, come spiegato Giordano, sbugiardare gli incompetenti è facile: sono gli esperti quelli davvero pericolosi. Vestono infatti la maschera di chi la sa lunga e galleggiano sulle onde del pensiero unico. “Tromboni” è una sorta di manuale di autodifesa. Infatti, alla fine, ha ricordato il giornalista Mediaset, meno sono i “tromboni” e meno saranno i trombati. Lettore avvisato, mezzo salvato».