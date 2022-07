Nessun Iframes

MIASINO - 16-07-2022 -- Si terrà domenica 17 luglio, a partire dalle ore 15.00, a Villa Nigra di Miasino, la seconda edizione di ‘Miasino Summer Festival’, evento organizzato dall’associazione ‘The Way’ con il patrocinio del Comune di Miasino, di AsiloBianco e di Fondazione Cariplo.

Amanti della musica, cantanti, compositori e band con le loro singole specificità artistiche saranno, ancora una volta, garanzia di un evento stimolante caratterizzato da una grande creatività e da un’interessante diversità musicale.

Quest’anno saranno le stesse band coinvolte nella gara a giudicare i vincitori, così che ciascun gruppo si faccia carico di valutare la competenza tecnica e la creatività dei partecipanti in un clima paritario e stimolante; in aggiunta, anche giudici a sorpresa saranno coinvolti e i musicisti lo scopriranno solo una volta in loco.