OMEGNA- 17-07-2022 -- L'amministrazione comunale di Omegna ha comunicato che, per creare meno disagio possibile alla popolazione,ha deciso di procedere all‘asfaltatura del tratto di strada di Via Mazzini, che va dalla rampa dell’Ospedale fino all’incrocio con via Salati dalle ore 20.00 di lunedì 18 luglio alle ore 04.00 di martedì 19 luglio.

All’uscita dell’ospedale, sono state disposte le necessarie temporanee modifiche alla ordinaria viabilità cittadina.

In particolare, si segnala:

Dalle ore 20:00 a fine lavori, chiusura di via Lungo Lago Buozzi, intersezione via Novara; con inversione del senso di marcia di via Padre Salati.

Dalle ore 20:00 a fine lavori, apertura della ZTL.

Per chi è diretto o proviene da Pettenasco, Borgomanero, Novara, è obbligatorio il percorso Via Pacinotti/Via Repubblica.

Sul tratto di strada di Via Mazzini (tratto da Via Novara a Via De Amicis) dalle ore 8.00 sarà in vigore il Divieto di Sosta con Rimozione forzata.