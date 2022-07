Nessun Iframes

OMEGNA – 17-07-2022 -- Venerdì sera al Forum si è insediato il nuovo consiglio comunale, pur in assenza – per motivi di salute – del neosindaco di Omegna Alberto Soressi, uscito vincente dal ballottaggio che lo vedeva contrapposto al primo cittadino uscente Paolo Marchioni.

Soressi infatti avrebbe dovuto prestare giuramento utilizzando la formula «Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana» per poi comunicare al consiglio comunale la composizione della giunta. Ad ogni modo il giuramento avrà luogo la settimana ventura, mentre la giunta è già stata presentata. A comporla ci sono Mimma Moscatiello, vicesindaco e assessore alla cultura e all’istruzione, Franco Gemelli, assessore al bilancio e al personale, Daniele Berio con le deleghe al turismo, al commercio e allo sport, Andrea Viganò, assessore ai lavori pubblici e alla viabilità e Katia Viscardi, assessore alle politiche sociali e all’ambiente. Invece come presidente del consiglio comunale è stata eletta una storica figura del PD omegnese, nota per la sua autorevolezza: si tratta di Rosa Rita Varallo, dirigente ASL. Inoltre, come prescritto dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, nella prima seduta sono stati anche costituiti i gruppi consigliari e designati i relativi capigruppo. Per la maggioranza Gianni Desanti è capogruppo del PD, Alessandra Gebbia di Omegna si riparte e Simone Motetta di Sinistra comune. Per la minoranza invece Stefano Strada è diventato capogruppo della Lega, Mattia Corbetta di Fratelli d’Italia, Giulio Lapidari di Forza Italia e Mauro Empolesi di Omegna si cambia. Dulcis in fundo, il vicesindaco Mimma Moscatiello ha annunciato che grazie al PNRR verrà erogato un contributo superiore a 800000 euro per il rifacimento della palestra dell’istituto di istruzione superiore Dalla Chiesa Spinelli. Una prima buona nuova per la città di Omegna. Non resta che augurare buon lavoro alla nuova giunta e al neosindaco Soressi.