PETTENASCO - 18-07-2022 -- Un incendio boschivo si è sviluppato nel tardo pomeriggio di lunedì 18 luglio a Pettenasco, lungo la ss229. Inizialmente le fiamme erano a bordo strada, ma poi si sono rapidamente estese anche all'interno dell'area boschiva. Sul posto sono presenti vigili del fuoco di Borgomanero e Romagnano Sesia, e la squadra Aib di Pettenasco, oltre alle forze dell'ordine. Richiesto anche l'intervento dell'elicottero.

Anas ha poi comunicato la chiusura temporanea della statale in entrambe le direzioni fra il km 44 ed il km 46 per consentire le procedure di sicurezza da parte dei vigili del fuoto per l'incendio divampato al di fuori della rete stradale. Sul posto anche squadre Anas che collaborano con i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Foto di Raffaella Andreoletti

