MIASINO - 19-07-2022 --Suggestive atmosfere irlandesi alle ore 21 di martedì 19 luglio a Miasino. Nella magica corniche di Villa Nigra questa sera ci sarà una serata spettacolo con musiche e danze degli Ards Comhaltas Ceoltóirí Éireann, un interessante gruppo proveniente dalla contea di Down, in Irlanda, che da anni coinvolge il pubblico non solo in Irlanda, ma anche in Europa e negli Stati Uniti.

Con le loro musiche, i loro balli e i loro canti gli Ards CCE hanno intrattenuto la famiglia reale, il presidente dell’Irlanda e hanno anche partecipato alla visita del Papa in Irlanda ricevendo diversi riconoscimenti per le loro performances.