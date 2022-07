Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO - 21-07-2022 -- Il sindaco di Orta San Giulio, Giorgio Angeleri, ha comunicato sui social di aver emesso apposita ordinanza per la bollitura dell'acqua potabile su tutto il territorio del comune "in quanto i parametri igienico-sanitari potrebbero alterarsi causa la prolungata assenza di piogge e la perseverante siccità, dovendo utilizzare altri sorgenti, quali il Rio Sogna di Armeno, per sopperire alla mancanza di acqua nell'acquedotto comunale di Orta San Giulio".



L'avviso di lavori di manutenzione della rete idrica per il giorno 21/7 dalle 08.30 alle 14.00, è stato annullato.



Si conferma la chiusura dell'acqua nella frazione di Legro e aree limitrofi, non Orta centro, dalle ore 24 del 21/07 alle ore 06.00 del 22/7, per cercare di innalzare i livelli dei serbatoi.