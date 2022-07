Nessun Iframes

MIASINO - 21-07-2022 -- Sarà la Sinfonia n.9 in Re Minore. Op.125 per soli coro e orchestra di Beethoven la protagonista dell'edizione 2022 di "Villa Nigra Opera Festival", in programma venerdì 22 luglio a Miasino.

Diretta dal Maestro Andrea Cappelleri (foto), vedrà la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia di Novara, del Coro dell’Opera di Parma e dei solisti Linda Campanella (Soprano), Mariangela Marini (Mezzosoprano), Danilo Formaggia (Tenore) e Federico Sacchi (Basso).



Saranno oltre 100 i musicisti che saliranno sul palco sotto le stelle di Villa Nigra per eseguire quello che è un monumento della musica di ogni tempo, il cui significato di pace e fratellanza tra gli uomini è straordinariamente attuale.



L’ingresso è unico, il costo del biglietto è Euro 30,00 e la modalità di acquisto è on line sul portale ciaotickets.com, questo il link diretto: https://www.ciaotickets.com/biglietti/ix-sinfonia-op125-corale-di-ludwig- van-beethoven E’ possibile acquistare i biglietti anche nei punti vendita autorizzati di ciatickets sul e anche presso l’Info Point di Villa Nigra dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.



Informazioni ed aggiornamenti sulle pagine social: FB @villanigraoperafestival e IG @villanigraoperafestival