ORTA SAN GIULIO - 22-07-2022 -- Si chiama "Wonder Orta", la mini rassegna che animerà Piazza Motta con pratiche collettive e animazione artistica, proposta da "Mastronauta", con il patrocinio del Comune di Orta San Giulio.



Due gli appuntamenti in programma:

- Mercoledì 27 luglio giungerà IL TEATRO NEI PAESI, progetto teatrale itinerante a cura del collettivo Progetto RESCUE! che crea incursioni artistiche nelle piazze dei piccoli comuni. Cuore pulsante dell’iniziativa è un Ape Car Piaggio 50 trasformato in un teatro che diventa luogo d’incontro per promuovere l’uso culturale e sociale dello spazio pubblico attraverso parate, laboratori, spettacoli e concerti. La tappa di Orta sarà animata da 3 attori accompagnati e prevede l'arrivo dell'ApeCar con parata alle 17, a seguire laboratorio e alle 21 spettacolo.



- Martedì 9 e mercoledì 10 agosto doppio appuntamento con la PALESTRA SOCIALE, progetto artistico a cura del collettivo DIDYMOS che creeranno uno spazio pubblico dove potersi allenare all’evasione dalla routine per riconquistare presenza con uno sguardo fenomenologico . Saranno proposti esercizi con precise indicazioni di svolgimento e specifici dispositivi/attrezzi per poterli eseguire in un tempo e luogo definito.



Tutti gli appuntamento sono a partecipazione libera. Info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.