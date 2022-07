Nessun Iframes

PETTENASCO - 23-07-2022 -- L’amministrazione comunale di Pettenasco ha recentemente diffuso un comunicato stampa dedicato alla SS 229 del lago d’Orta e, in particolare, alle problematiche del traffico intenso e dell’elevata velocità di transito dei veicoli.



Così nella nota stampa: “Al fine di cercare di moderare la velocità di transito dei veicoli che transitano sulla Strada Statale 229 del Lago d’Orta nel nostro territorio comunale, sono stati eseguiti un’analisi e monitoraggio del traffico giornaliero.

È stato quindi predisposto un progetto per la realizzazione di un nuovo impianto semaforico di regolamentazione dell’incrocio tra la Via Vittorio Veneto e la Via Caduti per la Libertà con l’obiettivo di rallentare sensibilmente la velocità di transito.

Questo progetto è stato presentato all’ANAS e siamo in attesa di ricevere l’autorizzazione a procedere.

Precisiamo che gli impianti semaforici presenti, in seguito a prolungate lamentele e segnalazione al Ministero dei Trasporti da parte di un residente, sono stati dichiarati non a norma del codice della strada.

Gli ispettori del Ministero, ormai alcuni anni fa, hanno imposto il loro funzionamento solo su chiamata pedonale per l’attraversamento e non per la rilevazione della velocità veicolare.”