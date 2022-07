Nessun Iframes

OMEGNA - 24-07-2022 -- Arpa Piemonte ha comunicato che in data 20 luglio, "in seguito a segnalazioni giunte su malori che potessero essere associati a bagni effettuati nelle acque antistanti la Spiaggia Bagnella (detta anche Boschina), ad Omegna sul Lago d’Orta, personale dell'Agenzia ha effettuato un sopralluogo al fine di valutare la possibile presenza di impatti sulle acque di balneazione".



La nota diffusa prosegue: "Sono stati effettuati dei campioni tanto in prossimità della spiaggia che alla vicina foce del torrente Fiumetta per escludere la presenza di contaminazione biologica, che comporterebbe l’interruzione della fruizione balneare, e per verificare contestualmente l’eventuale presenza della componente cianobatterica del fitoplancton lacustre. Gli esiti analitici pervenuti in data 22 luglio, rilevano tanto alla foce del Fiumetta che alla spiaggia Bagnella valori di Enterococchi intestinali e di Escherichia coli ampiamente al di sotto delle soglie limite per l’interruzione della balneazione (500 MPN/100ml per Enterococchi e 1000 MPN/100 ml per E.coli). Dall’analisi macroscopica poi si evidenzia come non siano presenti Cianobatteri, potenziali produttori di tossine algali, escludendo anche questo rischio per la fruizione balneare. I risultati di ulteriori analisi di laboratorio per escludere l’eventuale presenza di salmonella saranno disponibili a metà della prossima settimana".