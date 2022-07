Nessun Iframes

AMENO - 25-07-2022 -- La comunità di Ameno in occasione della festa patronale della Beata Vergine Assunta intende organizzare per tutta la settimana di Ferragosto una “strana…riffa” ossia una pesca di beneficenza il cui ricavato verrà interamente devoluto alla parrocchia e alle sue necessità di gestione ordinaria.

I volontari sono ovviamente già al lavoro e chi vuole dar loro una mano può donare entro il 30 luglio oggettistica o articoli utili alla preparazione dei premi, per le donazioni e maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’“L’Emporio di Serena” in orario di negozio oppure si può contattare Elisabetta Bedoni al numero 339.7484464.

r.a.