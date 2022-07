Nessun Iframes

VERBANIA - 26-07-2022 -- "Alberto Soressi aveva i toni giusti, quelli che servono per tenere assieme una comunità. Il mio cordoglio va alla famiglia, e ai figli". La collega Silvia Marchionini così ricorda il primo cittadino di Omegna, scomparso nella notte: "Quando il centrosinistra lo propose come candidato alle amministrative rimasi favorevolmente colpita - racconta la sindaca di Verbania -. Soressi era stato un paio d'anni preside all'istituto comprensivo di Trobaso. E fu in quella occasione che lo conobbi come persona seria, pacata, concentrata, senza mai una parola fuori luogo e, soprattutto, forte di una grande passione politica. Ultimamente ci eravamo sentiti per alcuni progetti e devo dire che sapeva anche fare squadra. Ci mancherà e mancherà il suo contributo di amministratore non solo a Omegna, ma a tutto il VCO".