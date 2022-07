Nessun Iframes

OMEGNA - 26-07-2022 -- “La Lega del Vco e tutti i suoi militanti esprimono il loro più sincero cordoglio per la scomparsa del sindaco di Omegna Alberto Soressi. Oggi salutiamo un avversario leale e un uomo coraggioso, che con generosità si è messo a disposizione della propria comunità nonostante la malattia contro la quale non ha mai smesso di combattere. Pur su posizioni politiche differenti, non dimenticheremo il suo esempio e il suo impegno politico. Alla moglie e ai suoi due figli le nostre più sentite condoglianze”.

Lo dichiarano in una nota il commissario della Lega Salvini del Vco Alberto Preioni e il commissario della Lega Salvini del Cusio Paolo Marchesa Grandi.