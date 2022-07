Nessun Iframes

VCO - 26-07-2022 -- La segreteria del Partito democratico del VCO esprime il cordoglio per la morte di Alberto Soressi. Il sindaco di Omegna, espressione della coalizione di centrosinistra e dei "dem" cusiani era stato eletto nelle settimane scorse. "Tutte e tutti noi democratici lo abbiamo conosciuto come una persona capace, competente, apprezzata e stimata da tutti i cittadini di Omegna e del VCO - si legge nella nota formata dalla segretaria provinciale Alice De Ambrogi -.

Un uomo buono, gentile, una persona che sapeva creare ponti e che si è fatta voler bene da tutti coloro che l'hanno conosciuto.

Un abbraccio alla sua famiglia e alla comunità del Partito Democratico di Omegna: vi siamo vicini in questo momento di grande dolore".