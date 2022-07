Nessun Iframes

PETTENASCO - 26-07-2022 -- Non si è ancora spenta l’eco dei festeggiamenti organizzati per celebrare i 90 anni dell’hotel ristorante Giardinetto di Pettenasco, importante realtà che è sinonimo di alta qualità nella ristorazione e nell’accoglienza.

Era il 20 luglio del 1932 quando Luciano Primatesta ottenne dal podestà del Comune di Pettenasco la licenza di esercizio di osteria e da quel momento il Giardinetto ha continuato a crescere, ad evolversi e a migliorarsi diventando a tutti gli effetti un’eccellenza conosciuta ed apprezzata a livello mondiale.



“E’ una bella storia quella del Giardinetto nata proprio nel 1932 quando mio nonno creò una piccola osteria con due o tre camere, da quel momento non ci siamo mai fermati e siamo arrivati ad oggi con una bella struttura che poi ha fatto partire diversi altri progetti -dichiara Ezio Primatesta-. Siamo molto felici, siamo convinti che questo sia un po’ l’anno della svolta dopo 2 - 3 anni difficili, in questo 2022 sta tornando molto turismo e i clienti sono sempre più alla ricerca di esperienze, di un ambiente intimo che sia caldo ed accogliente come una famiglia. Noi ogni anno investiamo per rinnovare il nostro hotel ristorante: quest’anno abbiamo rifatto la hall e il bar, l’anno prossimo ci concentreremo sulla piscina…tante piccole grandi migliorie volte a dare nuova linfa all’albergo nonché un motivo in più alle persone per tornare da noi…”



Lo scorso 20 luglio, giorno esatto del 90° compleanno del Giardinetto, a Pettenasco c’è stata una grande festa in occasione della quale la famiglia Primatesta, espressione di una storia fatta di fatiche e successi, di scommesse e conquiste a cui va il merito indiscusso di aver contribuito, generazione dopo generazione, allo sviluppo del territorio, ha accolto tanti amici per spegnere le 90 candeline della struttura affacciata sul lago d’Orta.

Un omaggio al Giardinetto è stato tributato anche dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha donato ad Oreste Primatesta una targa con incisa una dedica moto significativa: “All’hotel ristorante Giardinetto , eccellenza del nostro Piemonte che da 90 anni è sinonimo di accoglienza e ospitalità e che ha contribuito in modo determinante a rendere il lago d’Orta famoso nel mondo. Grazie a te, Oreste, e alla tua meravigliosa famiglia”.



r.a.