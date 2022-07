Nessun Iframes

GOZZANO – 27-07-2022 – Sabato sera il centro di Gozzano tornerà agli anni Ottanta.Sarà una manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Bugnate col patrocinio della Biblioteca Antonio Mazzetti di Gozzano a renderlo possibile. Piazza Matteotti e Via Dante saranno chiuse al traffico e allietate, dalle 21.30, dalla ritmi di quegli anni a cura dello staff di Radio Space Music. Già alle 19.30 alcuni locali, la gastronomia Teatro del Gusto e i Bar Bucunà in Piazza Matteotti e Carpe Diem lungo via Dante offriranno panini e specialità che rimanderanno oltre che con la memoria anche con le papille gustative a quel periodo, per risvegliare ricordi ai più anziani che lo hanno vissuto e far scoprire nuovi sapori ai più giovani. Saranno presenti anche hobbisti ed espositori. (FAB)