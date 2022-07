Nessun Iframes

BAVENO - 27-07-2022 -- Al Porto Fly Deck di Feriolo è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Leonardo Marini, nuovo centro della Paffoni Fulgor Basket. Anche oggi presenti tanti tifosi, che nella splendida cornice lacustre hanno accolto con entusiasmo Marini. Un altro giocatore la cui carta d’identità conferma la volontà di puntare su ragazzi con ancora margini di miglioramento nelle proprie corde, Marini è infatti classe 1995.

“Vogliamo consentire a Balanzoni di giocare minuti di qualità – le parole di Filippo Fanchini, DS della Fulgor. Per farlo è necessario allungare le rotazioni anche nel reparto lunghi e Marini ci aiuterà a farlo. Ha tiro, anche da tre punti, è dinamico e la richiesta che gli verrà fatta è quella di metterci quel pizzico di fisicità in più”.

Marini ha poi replicato così: “Posso coprire sia lo spot di ala grande che di centro, affiancherò Jacopo per irrobustire il pacchetto lunghi. Mi aspetto di crescere, di fare un passo avanti nel mio percorso e di dare ciò che serve alla squadra. Sarà un campionato lungo e complesso, ma lotteremo”.

Il DS Fanchini ha poi concluso ringraziando il numeroso pubblico presente anche oggi, sintomo del continuo entusiasmo del territorio per la realtà sportiva omegnese, dando appuntamento al 18 agosto, giorno del raduno della prima squadra.