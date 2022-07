Nessun Iframes

OMEGNA - 28-07-2022 -- E' il giorno dell'ultimo saluto di Omegna al suo sindaco, Alberto Soressi, primo cittadino per un solo mese, ma abbastanza per essere entrato nel cuore della città. Grazie al suo carattere, alla sua passione civile e politica. Le bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici, ricordano che oggi nel capoluogo cuciano è stato proclamato il lutto cittadino. Alle 13.30 la salma giungerà sotto i portici di Palazzo di Città e alle 14.30 prenderà il via la cerimonia funebre, in forma civile. "Abbiamo ritenuto opportuno e doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore e al fine di consentire iniziative di riflessione e di partecipazione alla cerimonia funebre". Così recita l'ordinanza firmata dal sindaco pro tempore (già vice sindaco) Mimma Moscatiello per annunciare la giornata di lutto.