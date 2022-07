Nessun Iframes

GOZZANO – 31-07-2022 -- Ottima riuscita della festa dedicata agli Anni Ottanta sabato sera, 30 luglio, a Gozzano. Via Dante e Piazza Matteotti si sono trasformate in una sorta di discoteca a cielo aperto grazie alle note degli storici vinili che i DJ di Radio Space Music, realtà molto famosa in zona nel periodo d’oro delle radio libere, hanno riproposto a centinaia di presenti che si sono scatenati in balli che, per alcuni, rappresentavano il ritornare agli spensierati momenti dei loro vent’anni. Presenti anche molti giovani che hanno così potuto apprezzare dal vivo atmosfere che non avevano avuto modo di conoscere. Intenso anche il lavoro dei locali che hanno aderito all’invito della Pro Loco di Bugnate e hanno preparato specialità del periodo. (FAB)

