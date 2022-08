Nessun Iframes

GOZZANO – 01-08-2022 --Con una breve nota sui suoi profili social ufficiali il Gozzano ha comunicato ufficialmente il raduno della squadra che dovrà affrontare il prossimo Campionato di Serie D e che si ritroverà giovedì 4 agosto allo stadio D’Albertas a partire dalle 9 della mattina.

Al momento non è stata data un’indicazione della rosa a disposizione di Mister Schettino, ma soltanto informato relativamente alla composizione dello staff tecnico:

Massimiliano Schettino: allenatore

Carlo Prelli: vice allenatore

Stefano Faletti: preparatore atletico

Corrado Maio: collaboratore

Mario Bernaudo: preparatore portieri

Daniele Dalla Costa: match analyst

Stefano Zappelloni: fisioterapista



Nei giorni precedenti aveva parlato, attraverso un breve video diffuso sempre a mezzo social, il Presidente Fabrizio Leonardi. Queste le sue parole: “Sta per iniziare la stagione 2022/23. Siamo stati zitti, non abbiamo comunicato per un paio di mesi, ma insomma adesso di cose da dire ce ne sono tante. Nei prossimi giorni vi sveleremo le novità sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico che per la campagna abbonamenti.” (FAB)