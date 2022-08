ORTA SAN Giulio- 01-08-2022-- Una serie di serate gastronomiche per festeggiare i cento anni delle penne nere del Gruppo Alpini di Orta San Giulio.

A partire da mercoledì 3 agosto, dalle 19.30, l’oratorio di Orta sarà la sede degli eventi.

Domenica 7, invece, ritrovo alle 9 in piazza Motta per l’Alzabandiera (alle 10), seguirà la Santa messa e il pranzo alpino. Cena, come negli altri giorni, alle 19.30 e alle 21,30 estrazione biglietti banco del centenario.