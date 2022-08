Nessun Iframes

GOZZANO – 02-08-2022 -- Il Gozzano Calcio ha comunicato l’avvio della campagna abbonamenti per la stagione 2022/23 della Serie D. Le tessere costeranno 250 Euro per la Tribuna Centrale, 150 per la Laterale, entrambe coperte, mentre la Gradinata esposta eventualmente alla pioggia avrà un prezzo davvero popolare: 50 euro. Non è stato specificato se si terranno le cosiddette “Giornate Rossoblù” in cui anche gli abbonati dovranno ripagare il biglietto. La sottoscrizione sarà possibile solo venerdì 5 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e sabato 6 dalle 10 alle 12 presso la segreteria dell’ASDC Gozzano allo Stadio D’Albertas con pagamento in contanti. (FAB)