Nessun Iframes

OMEGNA - 02-08-2022 -- Di seguito un comunicato di Luigi Songa (Vco Tricolore) sulla questione dell'insediamento Roma alla Verta di Omegna.

"Prendiamo atto che la Giunta comunale di Omegna ha sospeso gli atti della giunta precedente relativamente alle procedure di sfratto delle persone Rom che vivono al Campo sportivo della Verta.

Premesso anzitutto che la questione perdura ormai da quasi 10 anni ed evidentemente stiamo parlando non più di persone nomadi ma di stanziali, adesso serve affrontare definitivamente la questione e restituire alla città un'area di pertinenza dell'impianto sportivo della Verta che necessita a sua volta di una seria analisi sul suo sviluppo in ambito sportivo.

Va inoltre sottolineato che serve ripristinare la situazione, poichè gli abitanti di Brughiere, Verta (e Granerolo...) hanno visto in questi anni diminuire sensibilmente il valore dei loro immobili ubicati in zona in funzione proprio della presenza del campo Rom,(stima dell'Osservatorio immobiliare della Camera di Commercio di Milano...)

Adesso si rende necessario un tavolo tra il Comune, i comuni limitrofi di casale CC e Gravellona Toce , il CISS e le associazioni che si occupano di persone disagiate, per trovare una soluzione definitiva che risolva una questione troppo spesso utilizzata per facili operazioni di propaganda ma senza una reale volontà risolutiva".