QUARNA SOPRA - 02-08-2022 --L’amministrazione comunale di Quarna Sopra ha recentemente illustrato le opere e gli interventi che hanno interessato e interesseranno nel prossimo futuro il piccolo borgo.



“Si tratta di circa 500 mila euro di investimenti che hanno dato vita a diversi cantieri -specifica il sindaco Augusto Quaretta-. In dirittura di arrivo sono i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche che rendevano praticamente inaccessibili ai disabili e alle persone anziane più fragili gli uffici comunali, a tal proposito sono stati collocati un ascensore e un sistema di pedane che consentono di poter raggiungere gli sportelli aperti al pubblico, manca solo l’elevatore esterno che sarà installato nelle prossime settimane. In fase di completamento la riqualificazione complessiva dell’ex Asilo Cav. Clemente che si trova in piazza XXIV maggio, il primo edificio storico che si vede arrivando in centro paese, quello che si sta concretizzando è un recupero rispettoso che tende a valorizzare l’immobile che ospita le sedi di alcune associazioni e un appartamento popolare; contestualmente sono stati rifatti i bagni pubblici esterni che necessitavano di una doverosa ristrutturazione interna. E’ in chiusura anche il progetto di efficientamento energetico di un’ altra casa comunale che sorge vicino alle scuole elementari e proprio alle scuole sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto che sarà pronto prima dell’inizio delle lezioni. (foto) Oltre alla sistemazione di alcune strade interne e all’ampliamento dell’illuminazione pubblica, è in fase di definizione il progetto che vedrà sorgere presso un’area abbandonata lungo la circonvallazione un’area camper attrezzata…”



Ecco che dalle parole del primo cittadino di Quarna si evince chiaramente quanto è stato fatto e quanto si sta facendo nel piccolo borgo che conta circa 250 abitanti: “Il nostro è un paese che investe su stesso, con attenzione per i residenti e per le persone che decideranno di trascorrere qualche giorno o qualche ora nelle Quarne anche in vista degli ormai prossimi eventi dell’estate” conclude Quaretta.

r.a.