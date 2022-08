Nessun Iframes

GOZZANO – 03-08-2022 – Tutto pronto a Gozzano per la tradizionale Festa di San Lorenzo che si svolgerà nei prati antistanti l’omonima chiesa dotati un anno fa di un importante e capiente tensostruttura. Ecco il programma. Si inizierà venerdì 5 agosto alle 18.30 con la Volkfest San Lorenzo, animata dal gruppo musicale Ways Out e in cui sarà possibile degustare le classiche specialità tedesche, da qui il nome volk, a partire da Speck e wurstel per passare ai crauti bevendo ottima birra. Sabato 6 una conferenza illustrerà i lavori di restauro compiuti sulla chiesa, seguiranno la Messa, e ancora la cena sotto la tensostruttura con accompagnamento musicale. Domenica 7 la Festa del Santo, con la Messa Solenne alle 11 presieduta da Don Fausto Cossalter, Vicario Generale della Diocesi di Novara. Lunedì 8 e martedì 9 alla sera proseguiranno le cene e l’intrattenimento musicale. Mercoledì 10 grande chiusura in occasione della Festa Liturgica di San Lorenzo con una messa alle 10.30 celebrata da Don Salvatore Maniscalco, venticinquesimo anniversario di ordinazione per lui, e una seconda alle 18.30 col Prevosto di Gozzano Don Enzo Sala. Seguirà ancora una cena campestre. (FAB)