CAMPELLO MONTI / RIMELLA - 03-08-2022 -- Giovedì 4 agosto alla Bocchetta si terrà la 42°edizione del “Raduno delle Genti di Campello Monti e di Rimella”, appuntamento molto significativo che da sempre viene vissuto con particolare affetto ed entusiasmo da tantissime persone.

“Per i campellesi la Bocchetta è chiamata di Rimella, mentre per i rimellesi è chiamata di Campello, in tittschu walser Schtroner Vurku come si legge sulla targa posta negli anni ’90 dagli amici di Rimella -specifica bene Rolando Ballestroni, presidente della ‘Walsergemeinschaft Kampel’ di Campello Monti”. Il desiderio di ritrovarsi una volta all’anno alla Bocchetta nasce dalla volontà di rinnovare e rinsaldare la comune origine walser ben sapendo che Campello Monti per circa due secoli è stato un alpeggio di Rimella e solo dopo il 1442 è diventato insediamento stabile pur mantenendo saldi rapporti con la “patria” di origine. A questo evento partecipano anche tanti rappresentanti dei gruppi alpini del Cusio e della Valsesia con i loro gagliardetti e molti amanti delle escursioni in montagna…”



Il programma della mattinata prevede la Santa Messa officiata dal parroco di Rimella, don Giuseppe Vanzan, e da quello di Campello, don Gaudenzio Martini, poi a seguire il tradizionale pranzo al sacco.



Questo appuntamento tanto sentito sia dalle persone di Campello Monti sia da quelle di Rimella non ha mai subito interruzioni e trattandosi di un evento che si svolge completamente all’aria aperta anche nel periodo della pandemia si è svolto con regolarità, ovviamente con le dovute attenzioni.

