CAMPELLO MONTI- 03-08-2022-- A Campello Monti, in Valstrona, una bimba di 5 anni che era con i genitori è finita in un dirupo. Subito è stata soccorsa, sul posto i sanitari del 118, che comunicano che è stata portata all'ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.