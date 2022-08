Nessun Iframes

MIASINO - 04-08-2022 -- Dopo due anni torna l'appuntamento con il Miasino Classic Jazz Festival, alla sua ventesima edizione.

Un grande appuntamento, dal 5 al 7 agosto, che vedrà sfilare sul palco di Villa Nigra,,molti degli artisti che hanno fatto la storia di questo festival, diventato uno degli appuntamenti più importanti sulle sponde del lago d’Orta e ormai noto anche a livello nazionale, una grande vetrina per il nostro territorio. In occasione della 20ª edizione, venerdì 5 agosto, prima giornata della rassegna, è presente a Villa Nigra, dalle 18.00 alle 21, il servizio filatelico per l’annullo della cartolina realizzata per questa speciale edizione. Gli spettacoli, che si svolgono come sempre nella Corte nobile di Villa Nigra con ingresso alle ore 21, sono garantiti anche in caso di pioggia grazie a una speciale copertura. Biglietto: 15 euro per ogni serata da acquistare in prevendita su www.ciaotickets.com Informazioni: +39 338 1786596

Di seguito il programma completo:

5 agosto - Paolo Tomelleri Quintet

6 agosto - The Jolly Shoes Sisters: Laura Fedele e Veronica Sbergia

7 agosto - The Swingers Orchestra