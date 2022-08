Nessun Iframes

QUARNA SOPRA -05-08-2022 -- Nel piccolo borgo di Quarna Sopra saranno tanti gli eventi che intratterranno residenti e turisti in questo mese di agosto.

Sabato 6 agosto inizieranno le celebrazioni della Madonna del Fontegno e oltre alla processione serale dal Santuario ci sarà anche la Santa Messa alla presenza del Vescovo Mons. Franco Giulio Brambilla.



Domenica 7 agosto sarà una giornata interamente dedicata alla musica grazie all’evento "Nessun dorma...dall'alba al tramonto" che porterà nel paese due occasioni imperdibili per vivere la bella musica di qualità; nella suggestiva e panoramica area del Belvedere, nell’ambito della rassegna “Quarna, paese per la musica”, alle ore 6 del mattino ci sarà il concerto del Corpo Musicale E. Rampone e del coro gospel Black Inside e poi nel pomeriggio alle 18.30 sarà la volta di Fabio Concato in trio per un suggestivo “Recital Unplugged”.



Tra un appuntamento musicale e l’altro sarà bello fermarsi a Quarna per scoprire e riscoprire le caratteristiche del paese, sarà piacevole ammirare i Muri Dipinti, fare qualche passeggiata e approfittare della buona cucina curata dalle Pro Loco delle Quarne e di Omegna (per prenotazioni contattare Luca al numero 339.1232341)

Dall’11 agosto e sino a Ferragosto ci saranno poi i classici i festeggiamenti che quest’anno si svolgeranno a Quarna Sopra che come da tradizione il 16 agosto celebrerà anche san Rocco.



r.a.