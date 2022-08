Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO- 06-08-2022 -- Sta andando decisamente molto bene la stagione turistica a Orta San Giulio e il sindaco Giorgio Angeleri palesa un sentiment molto positivo in questi primi giorni di agosto.

“La stagione 2022 va benissimo e abbiamo molti stranieri, soprattutto francesi e olandesi. La durata media dei soggiorni è tra i 2 e i 4 giorni ed almeno sino al 15 agosto registriamo un quasi tutto esaurito. Gli stranieri cominciano a rientrare e cambia la tipologia di turista che decide di godere delle bellezze dei nostri territori”.

Tanti e variegati sono gli eventi organizzati per residenti e turisti a Orta San Giulio in questo mese di agosto, cuore dell’estate; fra le tante proposte ricordiamo, ad esempio, “Orta Tango Encuetro” in programma per sabato 13 agosto e la XXVII edizione di “Concerti di Mezzogiorno” che inizierà il 17 agosto.

Tutti gli eventi sono visibili sul sito internet e sui social del comune.

r.a.