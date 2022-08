Nessun Iframes

CESARA - 06-08-2022 -- Un'iniziativa dedicata alla memoria quella intrapresa in occasione della celebrazioni di Sant'Apro, a Cesara. Una memoria che non va troppo lontano, eppure che va coltivata quella del lockdown. Questo il messaggio che il parroco, Don Renato Sacco, vuole tramandare ponendo fuori dalla chiesa un lungo striscione con le fotografie scattate durante il periodo di "reclusione" forzata. Un momento che in effetti, nell'ansia di un ritorno alla "normalità", in tanti hanno voluto dimenticare, eppure nulla scivola via senza lasciare traccia in ciascuno.

Foto: anno 2020, all'ingresso della chiesa accanto alla Croce fu posato un camice a ricordare infermieri, medici, oss...chi era accanto ai malati, (corpo del Cristo sofferente).