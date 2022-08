Nessun Iframes

VALLE STRONA- 06-08-2022-- Nel pomeriggio di sabato due auto che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate per cause da valutare, al km 1 della SP 52 della Valle Strona causando il ribaltamento di una di esse. Gli occupanti hanno riportato lievi ferite.



La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza, per i rilievi e per consentire di liberarla dalle auto incidentate che la occupavano.



Sul luogo dell’incidente una squadra dei Vigili del fuoco di Verbania, e una del distaccamento volontario di Omegna. Una volante della polizia ha regolato la viabilità e compiuto i rilievi.