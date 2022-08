Nessun Iframes

ARMENO - 07-08-2022 -- L'amministrazione comunale di Armeno ha comunicato sul sito internet dell'Ente che recentemente sono stati individuati, grazie alle telecamere, i responsabili di alcuni abbandoni di rifiuti.



"Si informano tutti i cittadini che il Buco della Rusa non è una discarica ed è un illecito lasciare i rifiuti lungo la rete perimetrale o davanti ai cancelli. Grazie alle telecamere installate l'inciviltà viene punita, infatti sono stati individuati gli autori degli abbandoni di immondizia in sacchi non conformi e senza alcun principio di raccolta differenziata", si legge nella nota pubblicata.