CASALE CORTE CERRO - 07-08-2022 -- Incendio in corso a Casale Corte Cerro, le fiamme si stanno sviluppando in prossimità del terzo Gobbo.

“Sì, in questo momento è in corso un incendio non tanto ampio al terzo Gobbo, una cima del Comune di Casale Corte Cerro -dichiara Gabriele Falcioni, assessore ai Lavori Pubblici a News24 - Probabilmente è stato un fulmine del temporale di questa notte che, complice un po’ di aria presente, ha fatto partire l’incendio. Per il momento la situazione è sotto controllo. Abbiamo naturalmente già avvertito i Vigili del Fuoco i quali ci hanno detto che visto che la zona è molto impervia, e quindi difficilmente raggiungibile con mezzi di terra, dovrà intervenire un elicottero.”

Foto repertorio