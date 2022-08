Nessun Iframes

QUARNA SOPRA - 08-08-2022 -- C’era tantissima attesa per il concerto di Fabio Concato a Quarna Sopra e il cantautore non ha deluso le aspettative dei suoi fans. Dalle 18.30 di ieri, domenica 7 agosto, la terrazza panoramica del Belvedere è diventata cornice perfetta della grande musica italiana d’autore di Fabio Concato in versione ”Unplugged”, rigorosamente acustica, accompagnato sul palco da Ornella D'Urbano al pianoforte e da Larry Tomassini alla chitarra.

Concato è stato immenso: ha preso per mano le tantissime persone presenti guidandole in un appassionante viaggio musicale attraverso i suoi successi e l’intero concerto è stato un susseguirsi di emozioni, di ricordi, di momenti divertenti nonché di occasioni di intensa riflessione.

Concato è stato straordinario: la sua arte musicale, espressione genuina della sua bella anima sensibile, ha dialogato con tutti i presenti e al Belvedere, luogo di rara bellezza con una vista mozzafiato, si è creato uno scambio di energie intensissimo che ha toccato le corde più profonde dell’animo umano.

Concato ieri è stato un regalo meraviglioso: nella sua musica è stato bellissimo scoprire e riscoprire nostalgie, confessioni appena sussurrate, aperture di vivida allegria, attimi di grande tenerezza e di profondissima intensità per sognare ad occhi aperti!

r.a.

