CASALE CORTE CERRO - 08-08-2022 -- Spento dalla pioggia l’incendio sviluppatosi nel primo pomeriggio di ieri domenica 7 agosto, in località 3 Gobbi nel territorio del Comune di Casale Corte Cerro.

“Per fortuna il maltempo di ieri sera ha spento l'incendio. La situazione è sempre stata sotto controllo: inizialmente si pensava di far intervenire gli elicotteri ma a causa del maltempo per loro è stato impossibile alzarsi in volo da Torino e Malpensa. Si era poi deciso di monitorare l'incendio durante la notte ed eventualmente intervenire questa mattina con canadair e con l’elicottero e invece ha pensato a tutto la natura -commenta Gabriele Falcioni, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Casale Corte Cerro-. Stamattina alle 07.30 è arrivato l'elicottero da Torino che ha fatto un giro di perlustrazione con il quale è stato verificato che tutti i focolai sono spenti.”

A seguito del sorvolo aereo dell’area sono iniziate le operazioni di bonifica da terra.

