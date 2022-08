CASALE CORTE CERRO - 08-08-2022 -- E’ ripartito l’incendio in località 3 Gobbi nel territorio del Comune di Casale Corte Cerro che dal sorvolo aereo effettuato alle 7.30 di oggi sembrava spento grazie alle piogge della notte scorsa

A fare il punto preciso della situazione è sempre Gabriele Falcioni, assessore ai Lavori Pubblici: "Sì, l’incendio è ripreso. Dalle ore 14.00 stanno operando 2 elicotteri con lancio d’acqua dal cielo - dice a News 24 - e in quota sono presenti anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Verbania per la bonifica assieme al personale A.I.B. di Germagno appena giusto sul posto”.



r.a.