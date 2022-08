Nessun Iframes

OMEGNA - 09-08-2022 -- Nella giornata, dedicata al sacrificio dei lavoratori italiani nel

Mondo, in memoria della strage di Marcinelle, ieri 8 agosto, i militanti di Vco tricolore hanno deposto un mazzo di fiori al

Monumento ai caduti sul lavoro ad Omegna.

“Ancora una volta la comunità patriottica ed identitaria ricorda i nostri connazionali morti in terra straniera per aver portato la la grande dedizione e l grande capacità al lavoro del nostro Popolo. Il loro sacrificio resti esempio, a questa Europa senz’anima , di come le genti d’Italia hanno contribuito - anche con la loro vita - alla crescita economica del continente europeo e fanno oggi da monito alla costruzione di una nazione europea vera e non figlia di un economia apolide e tecnocratica come vorrebbero i burocrati di Bruxelles", si legge nella nota del movimento cui fa capo Luigi Songa.