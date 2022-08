GOZZANO – 09-08-2022 – Reso noto il programma delle amichevoli, allenamenti congiunti come vengono chiamati ora, del Gozzano in vista dell’imminente torneo di Serie D. I rossoblù inizieranno al D’Albertas giovedì 11 con una partitella in famiglia con orario da definire. Doppio impegno sabato 13: la mattina alle 10.30 al Franco martini di Dormelletto Gozzano-Alcione Milano, alle 16.30 al D’Albertas Gozzano-Brianza Olginatese. Nuovo appuntamento giovedì 18, sempre nell’impianto di Monterosso, alle 18 con la Valenzana Mado. Sabato 20 alle 17 in uno stadio ancora da stabilire sarà il turno di Gozzano – Alessandria Under 19. Domenica 21 al Carlo Pedroli Verbania-Gozzano e, per finire, al Soldi di Cremona, mercoledì 24 Cremonese Under 19-Gozzano. (FAB)

