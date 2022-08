Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO - 09-08-2022 -- Revocata ad Orta San Giulio l'ordinanza dello scorso 19 luglio con la quale si ordinava l’utilizzo di acqua potabile solo previa bollitura.

Questo, in seguito alla comunicazione dell’ASL VCO che recita: “visti gli esiti delle analisi comunicate in data 04/08/2022 dal gestore Acqua Novara VCO, si esprime parere favorevole alla revoca dell’ordinanza emessa per il punto di prelievo Rio Sogna”.