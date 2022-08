Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO - 10-08-2022 -- E’ quasi tutto pronto per la 9° edizione della “Nuotata sotto le stelle - 9th Swim beneath the stars” - Memorial Luigi Stringara in programma per venerdì 12 agosto a Orta San Giulio.



Organizzato dall’A.S.D. Centro d’Incontro Legrese OPES, Anatre Selvagge, Canottieri Lago d’Orta e ADMO Piemonte (Associazione Donatori Midollo Osseo), l’evento come sempre vuole ricordare l’indimenticabile Luigi Stringara che è stato per anni sostegno del Centro d’Incontro Legrese.

La manifestazione è di carattere amatoriale e non agonistico e anche quest’anno fa parte del Circuito di traversate a nuoto Nobile dei Laghi.

Questo il programma:

-ore 19.30: primo tuffo di partenza, Formula TUTOR (400 m)

-ore 20.00: giro dell’Isola di San Giulio (1.400 m)

-ore 22.00: nuotata in notturna (400 m).

“L'eventuale utile (che normalmente c'è) viene distribuito tra vari enti e associazioni (Pro Nefropatici, Ospedalino OSG, Oratorio, Canottieri Lago d'Orta, Monache umbre pro infanzia, ADMO...) -specificano gli organizzatori-.

Sul retro della maglietta dedicata all’evento c'è la scritta ‘un bacino per ADMO’ anche per lanciare la successiva Nuotata che si svolgerà a Pettenasco sabato 10 settembre.”

Il regolamento, il programma, il percorso (con nuova area di partenza) e tutte le informazioni complete ed aggiornate sull’edizione 2022 della Nuotata sono a visionabili qui: https://nuotatasottolestelle.altervista.org/



r.a.

Nella foto l'edizione 2019