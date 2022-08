Nessun Iframes

OMEGNA- 10-08-2022-- Proseguiranno i lavori di pulizia straordinaria nei vari quartieri cittadini di Omegna. Sabato 13 agosto, dalle 7,00 alle 12,00, a essere interessata dall’invento sarà la zona collocata fra il parcheggio della Madonna del Popolo e via Verta, passando per via XI settembre e zone limitrofe.

L’intervento vedrà impegnati i volontari della Pro Loco, degli Gnomi del Mastrolino, dei rappresentanti dei Quartieri, delle Associazioni di volontariato e della Giunta comunale.

In contemporanea i volontari della Protezione Civile -con il neo-coordinatore Claudio Torrà- si occuperanno del Rio San Rocco.

Un mezzo di ConserVCO provvederà alla raccolta del materiale di risulta.

Per l’approvvigionamento degli addetti ai lavori si attiverà una speciale convenzione con il Circolo F. Ferraris.